Elon Musk se convierte en el primer billonario del mundo

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El empresario Elon Musk logró convertirse en el primer billonario del mundo luego de que las acciones de SpaceX se dispararan.

Las acciones de SpaceX, la empresa de Elon Musk, se dispararon este viernes casi 20% en su primer día de cotización tras la mayor oferta pública inicial de la historia, lo que se convirtió al controvertido empresario en el primer billonario del mundo.

Se espera que esta operación de gran envergadura, por la que Musk pretende recaudar más de $75 mil millones de dólares, dé inicio a una serie de importantes salidas a bolsa de empresas de inteligencia artificial en los próximos meses.

El debut en el mercado Nasdaq de Nueva York culminó semanas de frenesí inversor en torno a la compañía de cohetes, transformada ahora en un conglomerado de inteligencia artificial y satélites.

"SpaceX quiere ser capaz de llevarles a la Luna, llevarles a Marte y, en última instancia, más allá", declaró Musk en un evento de lanzamiento en Starbase, Texas, rodeado de su equipo.

La empresa fijó el precio de más de 555 millones de acciones en $135 dólares cada una en un documento presentado el jueves ante el regulador de los mercados de Estados Unidos, valorando a SpaceX en algo menos de $1.8 billones de dólares.

La acción cerró a $160.95 dólares, un 19.22% por encima, tras haber subido en sesión a más del 30%.

La alza del viernes elevó su valor de mercado a cerca de $2 billones de dólares, situándola entre las 10 empresas estadounidenses más valiosas, por delante de Tesla, también propiedad de Musk, y Meta que es propietaria de Facebook.

Very inspiring words from Elon Musk today:



"I always think about this. There are always problems on earth. There’s always things that we wish to be better, that we want to solve on Earth, and we should solve them. But there there also has to be things that get you excited… pic.twitter.com/A9auOI1Daf — Nic Cruz Patane (@niccruzpatane) June 12, 2026

SpaceX

Fundada por Musk en 2002, SpaceX se ha expandido hasta convertirse en un importante operador de satélites incorporando la compañía de inteligencia artificial xAI, que incluye la plataforma de redes sociales X (anteriormente Twitter).

El conglomerado, que cotiza bajo el símbolo bursátil "SPCX", está siendo objeto de gran atención para ver cómo Wall Street asimila la oferta.

SpaceX se adelantó a otros gigantes de la IA que aspiran a salir de bolsa. Tanto OpenAI como Anthropic presentaron recientemente la documentación inicial ante los reguladores.

Las acciones de SpaceX subieron hasta un 30% en su debut bursátil tras la mayor OPI de la historia, convirtiendo a Elon Musk en el primer billonario del mundo. (Foto: AFP)

Elon just created 4,400 millionaires in a single day.



400 of them are now worth over $100 million.



These aren't VCs. They're SpaceX employees, and the list includes welders, technicians, and cafeteria staff, because for two decades the company paid every level of the workforce… pic.twitter.com/tc2LuK7Gd7 — Shruti (@heyshrutimishra) June 12, 2026

*Con información de AFP