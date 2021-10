La emotiva declaración de Joel Souza, el director del filme "Rust" que fue baleado

La emotiva declaración de Joel Souza, director de la película de Hollywood donde Alec Baldwin disparó accidentalmente contra Halyna Hutchins, quien falleció, y que además hirió al mismo director.

Es la primera declaración de Souza desde que ocurrió el accidente el jueves pasado (donde él también resultó herido) en el set de "Rust", la película que dirigía en Nuevo México, Estados Unidos. Dijo que está destrozado por la pérdida de su amiga y colega.

Souza, de 48 años, que estaba detrás de Halyna Hutchins, quedó herido en el hombro. Sin embargo, fue atendido en un hospital y luego fue dado de alta. “Estoy destrozado por la pérdida de mi amiga y colega, Halyna. Ella era amable, vibrante, increíblemente talentosa, luchó por cada centímetro y siempre me empujaba a ser mejor”, externó Souza.

“Mis pensamientos están con su familia en este momento tan difícil. Me siento honrado y agradecido por la gran cantidad de afecto que hemos recibido de nuestra comunidad cinematográfica, la gente de Santa Fe y los cientos de extraños que se han acercado… Definitivamente ayuda en mi recuperación”, agregó.

Este es el set de rodaje de la película Rust donde ocurrió la tragedia. (Foto: archivo/Soy502)

Souza no dio detalles del accidente ni de sus heridas, pero dijo que se sentía “humilde y agradecido por las muestras de afecto de la comunidad cinematográfica, de la gente de Santa Fe y de los cientos de desconocidos que tendieron la mano”.

Las investigaciones siguen en marcha y según la cadena británica BBC, la cual obtuvo acceso al listado de trabajadores que estaban programados a participar ese día en el rodaje, figura Hannah Gutierrez-Reed, miembro del equipo responsable de revisar las armas de fuego.

Gutierrez-Reed tiene menos de 30 años y recientemente había desempeñado el puesto por primera vez, en la película The Old Way.