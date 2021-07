Magnicidio: Esposa del presidente de Haití reveló cómo sobrevivió al ataque

Tras el sepelio del presidente de Haití, Jovenel Moise, la primera dama y sobreviviente de la tragedia, detalló cómo fue el crudo asesinato de su esposo.

Jovenel Moise, presidente de Haití fue asesinado la madrugada del 7 de julio, la tragedia ocurrió en su residencia privada ubicada en Puerto Príncipe.

Martine Moise, la primera dama de Haití, describió el momento en que los atacantes ingresaron en la habitación que compartía con su marido y lo asesinaron.

Martine aseguró que hablaban en español y tras cometer el crimen, se quedaron buscando algo que finalmente encontraron.

El desgarrador relato de Martine

Con el codo destrozado por los disparos, la boca llena de sangre y sin poder respirar, la primera dama de Haití estaba en el suelo junto a su cama, mientras veía cómo los asesinos de su marido, el presidente Jovenel Moïse, entraban en la habitación.

“Lo único que vi antes de que lo mataran fueron sus botas”, dijo Martine Moïse sobre el momento en que su esposo fue asesinado a tiros junto a ella, de acuerdo a The New York Times. “Luego cerré los ojos y no vi nada más”, agregó.