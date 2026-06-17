Discuten falta de regulación sobre ciberdelitos y estafas tecnológicas en el país

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Las estafas digitales abren un debate sobre si Guatemala necesita más herramientas legales para combatir los ciberdelitos o una mejor aplicación de la ley.

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Las más de 56 mil denuncias relacionadas con estafas que involucran tecnología reportadas recientemente por el Ministerio Público (MP), mantienen la discusión sobre los retos que enfrenta Guatemala para investigar estos casos y proteger a los usuarios del sistema financiero.

Gustavo Barrios, jefe del departamento de Políticas de persecución Penal de la Secretaría de Política Criminal del MP, explicó que una de las principales dificultades es que Guatemala no cuenta con una legislación específica sobre ciberdelitos.

Instituciones debaten en el Congreso si Guatemala cuenta con herramientas suficientes para enfrentar el cibercrimen. (Foto: Organismo legislativo)

Según indicó, muchas de las conductas denunciadas deben investigarse utilizando conceptos penales existentes para nuevas modalidades de estafa que han surgido con el tiempo, y que además, suelen involucrar varias acciones delictivas al mismo tiempo.

Además, señaló que las investigaciones se vuelven más complejas cuando los recursos salen del país o son trasladados mediante plataformas digitales y criptomonedas; un proceso que requieren cooperación internacional y acceso oportuno a información.

“ En Guatemala tenemos un poco de limitantes al no tener ese marco legal relacionado con el cibercrimen y no estar suscritos o adheridos a algunos convenios internacionales que nos permiten la cooperación como organismos internacionales. ” Gustavo Barrios , Ministerio Público

También se mencionó que Guatemala no forma parte del convenio Budapest sobre ciberdelincuencia, una normativa utilizada para facilitar la cooperación entre países respecto a delitos informáticos.

Sobre la discusión de la iniciativa de la Ley de Ciberseguridad que se encuentra en el Congreso se mencionó que podría ser necesario revisar otros marcos legales relacionados con la investigación criminal y la supervisión financiera.

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Controles

Según datos presentados en la citación, Guatemala enfrenta alrededor de 17 mil intentos de phishing al día y cerca de 6.4 millones de intentos al año de una modalidad de fraude que intenta engañar a los usuarios para obtener contraseñas, datos bancarios o información personal.

Representantes del SIB destacaron que la mayoría de estos intentos no llega a concretarse, en parte, gracias a los controles implementados por las entidades financieras, sin embargo, miles de personas continúan siendo víctimas de estas estafas.

Guatemala enfrenta alrededor de 17 mil intentos de phishing o fraude digital cada día. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Además, explicaron que en los últimos años se han fortalecido las regulaciones sobre riesgos tecnológicos y seguridad de canales electrónicos, incluyendo mecanismos de autenticación biométrica, monitoreo permanente, medidas enfocadas en la prevención del fraude y emite recomendaciones y requerimientos a las entidades supervisadas para actualizar sus sistemas de protección.

Asimismo se destacó que las amenazas cambian de forma contínua y que muchas veces la respuesta debe ser más rápida que los procesos de reforma a las normativas.

La SIB también señaló que cuenta con equipos especializados en tecnología y ciberseguridad que dan seguimiento a las nuevas modalidades de ataque.

Ataques sofisticados

Por su parte, el presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, señaló que los ataques son cada vez más sofisticados y que la inteligencia artificial plantea nuevos desafíos para la seguridad digital.

También mencionó que el sistema financiero ha fortalecido en los últimos años los reglamentos relacionados con riesgos tecnológicos y protección de canales electrónicos.

El presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci enfatiza que la prevención y la educación de los usuarios siguen siendo claves. (Foto: Organismo Legislativo)

"En el banco sí tenemos específicamente un departamento de ciberseguridad me animaría a decir al más alto nivel con la gente mejor calificada para proteger todo el sistema", indico.

Además, consideró que uno de los principales retos sigue siendo la prevención debido a que muchos de los casos reportados ocurren cuando los usuarios comparten de manera voluntaria información confidencial, descargan aplicaciones fraudulentas o son víctimas de engaños diseñados para obtener acceso a sus cuentas.

También se mencionó que fortalecer la educación digital de la población es tan importante como mejorar los mecanismos de investigación y persecución penal.

Análisis de reforma

El diputado Héctor Aldana, quien presidió la citación planteó la posibilidad de analizar reformas que permitan actuar con mayor rapidez para rastrear fondos o fortalecer la coordinación entre instituciones mientras se desarrolla una investigación.

También mencionó que de manera interinstitucional exista la oportunidad de identificar qué cambios podrían ayudar a mejorar la prevención, investigación y persecución de los delitos cometidos mediante herramientas tecnológicas a través de reformas a la Ley de Bancos y algunos artículos del Código Procesal Penal.