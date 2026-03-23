Para este martes se espera un día caluroso, pero con viento

Por la noche bajará la temperatura.
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Para este martes 24 de marzo se espera un ambiente cálido y soleado, habrá pocas nubes en la mayor parte del territorio nacional.
Sin embargo, el viento estará soplando del norte.
Por la tarde se prevé nubosidad dispersa, un mayor número de nubes abarcará la cadena volcánica.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) afirma que por la noche y madrugada bajará la temperatura, sobre todo en sectores elevados de Occidente y Altiplano Central.
El viento soplará desde el sur.