¡Prepárate! Nuevo frente frío podría acercarse al país durante esta semana

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Durante estos días el clima permanecerá cálido y húmedo.

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El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) advierte sobre un nuevo frente frío que podría acercarse al país a partir de la noche del viernes, aumentando la nubosidad y las lluvias en regiones del norte y centro, y reforzando los vientos del norte en la meseta central, incluyendo la ciudad capital.

Sin embargo, durante el resto de la semana, el clima se mantendrá cálido y húmedo, serán mañanas y noches con neblina en varias regiones.

En la meseta central, se alternará entre cielo parcialmente nublado y pocas nubes, con lloviznas o lluvias dispersas por la tarde acompañadas de actividad eléctrica.

En el Pacífico hará calor, pero hay posibilidad de lluvias por la tarde en Boca Costa y Suroccidente. En el norte, incluyendo Petén, se prevén lluvias dispersas y un ligero descenso de las temperaturas entre martes y jueves.

Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte registrarán mañanas con neblina y tardes parcialmente nubladas, mientras que la región del Motagua y los valles del Oriente tendrán clima cálido con lluvias en zonas de montaña.

Por su lado, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), indica que durante la época fría 2025-2026 se han registrado 290 emergencias en todo el país.