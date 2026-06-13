¿Qué dice la PNC tras las amenazas de ataque armado en Mixco?

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La Municipalidad de Mixco advierte que el supuesto "ataque armado" sería ejecutado de forma sorpresiva.

EN CONTEXTO: Municipalidad de Mixco denuncia amenazas de ataque armado

Neto Bran, alcalde de Mixco denunció que han recibido varias amenazas de un "ataque armado" contra agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Mixco, por parte de la terrorista mara 18.

El jefe edil informó que ha desplegado a los agentes de la PMT armados, tras estas amenazas que han vulnerado la seguridad e integridad de los agentes de tránsito y de los vecinos, quienes podrían ser víctimas colaterales.

Por medio de un oficio ante la PNC fue denunciado las amenazas de la mara 18. (Foto: RRSS)

Según información del subcomisario de la Policía Nacional Civil (PNC) Jorge Aguilar Chinchilla, se mantienen acciones de investigación y operativos a través de unidades especializadas como DIPANDA y equipos de investigación criminal para atender esta denuncia.

Los operativos policiacos se han incrementado y desplegado en todo el municipio; además, afirmaron que este caso se trata de un "trabajo de investigación" y no hay certeza de perpetuarse dicho ataque, que se esperaría para este fin de semana o días posteriores.

(Foto: RRSS)

(Foto: RRSS)

Por su parte, Bran aseguró que están preparados "para cualquier enfrentamiento". Actualmente, agentes de la PMT en el municipio cuentan con acompañamiento de elementos de la PNC para resguardar la seguridad de los vecinos y de los propios agentes.

Según la comuna, varias personas integrantes del terrorista barrio 18 estaban organizadas y cuenta con armamento y transportes para perpetuar el ataque.