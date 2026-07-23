Esto podría enfrentar la maestra captada reprendiendo a un niño en centro educativo

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La maestra fue captada gritándole al menor y pidiéndole que dejara de llorar, mientras el menor llamaba a su mamá.

El Ministerio de Educación (Mineduc) mantiene bajo investigación el caso de presunto maltrato contra un estudiante de preprimaria ocurrido recientemente en una escuela de Ciudad Peronia, Villa Nueva, luego de que un video difundido en redes sociales mostrara a una docente reprender al menor mientras lloraba y pedía ver a su mamá.

En seguimiento al caso, el viceministro técnico del Mineduc, Francisco Cabrera, confirmó a Soy502 que lo observado en la grabación constituye un acto de violencia verbal y psicológica. Sin embargo, explicó que la investigación no se limitará al contenido del video.

"Cuando se da un acto de este tipo, no se puede asegurar, pero es muy probable que sea una acción no aislada que indique que hay un patrón de conducta por parte de la maestra. También hay que establecer si se trata de una docente o es una práctica común en esa escuela", refirió Cabrera.

El funcionario reiteró que la docente aún no ha sido plenamente identificada, pero al tener el dato certero podría enfrentar una sanción disciplinaria, incluida una suspensión temporal.

"Si la investigación revela hechos más graves, no se descartan destituciones o denuncias ante las instituciones correspondientes. Esto no lo muestra el video, por eso nuestro deber es indagar más", insistió.

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Bajo supervisión

Como parte de las acciones inmediatas, Cabrera informó que un equipo especializado en prevención de la violencia permanece de forma constante en el centro educativo para apoyar las diligencias, identificar a la docente señalada y prevenir que se repitan situaciones similares.

Por último, aseguró que este tipo de hechos no son frecuentes en el sistema educativo actual, pero que cualquier denuncia de violencia es investigada a profundidad y atendida conforme a los protocolos establecidos por la cartera educativa.