"Deje de llorar": El video de una maestra que ha causado indignación

Las imágenes, grabadas en una escuela de Villa Nueva, muestran cómo la maestra le grita al niño, mientras el pequeño no deja de llorar.
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Un indignante video que muestra a una maestra tratando a gritos y con frialdad a un niño de preprimara ha causado enojo en las redes sociales.
Según las imágenes, registradas en una escuela de Villa Nueva, el alumno no deja de llorar y llamar a su mamá, mientras la maestra, lejos de consolarlo, le grita y lo confronta con frialdad.
"Deje de llorar, a mí no me interesa su mamá. ¿Está claro? ¿Me entendió? ¿Ya no va a salir a comer?", le grita la docente mientras el pequeño no deja de llorar.
Mira aquí el video:
¿Qué dice el Ministerio de Educación?
Desde que el Ministerio de Educación (Mineduc) tuvo conocimiento del video que circula en redes sociales, se activó el protocolo correspondiente para verificar los hechos.
"De manera preliminar, la información recabada permite identificar que las imágenes corresponderían a un centro educativo ubicado en Ciudad Peronia, Villa Nueva, Guatemala. En ese sentido, a través de la Dirección Departamental de Educación Guatemala Sur, se realizan las diligencias e investigación correspondientes en el establecimiento educativo para esclarecer lo ocurrido y determinar las acciones que procedan conforme a la normativa vigente", afirma el Mineduc.
Varios usuarios reaccionaron con enojo e impotencia, afirmando que este tipo de docentes no debería laborar en ningún centro educativo.
El Ministerio de Educación mantiene protocolos estrictos contra el maltrato infantil. Según estas normas, los docentes que ejerzan violencia verbal o psicológica pueden enfrentar desde suspensiones temporales hasta la destitución definitiva y procesos administrativos.