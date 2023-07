¿Cambió de opinión? Esto pensaba Sandra Torres sobre el matrimonio igualitario

-

La candidata presidencial fue expuesta por usuarios que recordaron su postura sobre el matrimonio igualitario y que contradice su opinión actual.

EN CONTEXTO: Sandra Torres revela su posición respecto al matrimonio igualitario

A principios de junio, la presidenciable Sandra Torres dio de qué hablar en redes sociales luego de compartir un video en el que expone su postura sobre el matrimonio igualitario.

"Me están preguntando qué pienso sobre el matrimonio igualitario. Yo lo respeto, pero no lo comparto y la biblia dice 'Adán y Eva', no dice 'Adán y Esteban'", expresó la candidata de Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Sus declaraciones desataron decenas de reacciones en las distintas redes. Sobretodo porque esa no ha sido su opinión de siempre sobre el tema, algo que los internautas le recordaron.

Qué piensas sobre el matrimonio igualitario? pic.twitter.com/90NS6t5qkH — Sandra Torres (@SandraTorresGUA) June 8, 2023

Usuarios de la red social Twitter se tomaron el tiempo de traer a colación una serie de tuits de Sandra Torres en donde, a diferencia de ahora, defendía la unión entre dos personas del mismo sexo.

En junio de 2015, el usuario Edu Izaguirre preguntó a la candidata sobre la legalización del matrimonio igualitario en Estados Unidos, a lo que ella respondió:

"El matrimonio igualitario es el resultado de una ciudadanía activa y una política inclusiva. Al final #LoveWins", decía ese mensaje.

Foto: captura de pantalla

Otra publicación de agosto de 2015 muestra una respuesta que Torres dio a un usuario sobre el mismo tema, y donde destacó los derechos de la comunidad LGBT:

"Antes que el matrimonio, hay necesidades más urgentes y derechos de LGBT que deben ser respetados. Ese es mi compromiso", escribió en ese entonces.

La candidata presidencial ha sido duramente criticada por usuarios que destacan cómo ha cambiado su pensar ahora que encabeza los resultados electorales.

Sandra Torres se enfrentaría en segunda vuelta con Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla, tras haber sido los dos presidenciables con mayor cantidad de votos recibidos el 25 de junio.