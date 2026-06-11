Estos son los avances que muestra la primera estación del AeroMetro

La primera estación muestra avances en infraestructura de soporte y en equipos para su funcionamiento.
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La construcción de la Línea 1 del AeroMetro sigue avanzando con trabajos de ingeniería e instalación de componentes electromecánicos que darán vida a una nueva alternativa de transporte entre la Ciudad de Guatemala y Mixco.
La comuna capitalina afirma que ya se concluyeron cinco mástiles de concreto armado, los cuales alcanzan una altura aproximada de 10.50 metros.
Estas estructuras están cimentadas sobre pilotes con profundidades que oscilan entre los 12 y 18 metros, lo que aporta estabilidad y resistencia.
Esta primera estación registra un avance aproximado del 30% en la instalación del sistema electromecánico, considerado el centro operativo del AeroMetro.
Una vez concluida esta fase, la estación comenzará a mostrar su aspecto definitivo con la instalación de una cubierta compuesta por aluminio y policarbonato.
La finalización de esta etapa está proyectada para la primera semana de julio, lo que marcará un nuevo avance visible dentro de la construcción de la línea.