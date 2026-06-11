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Estos son los avances que muestra la primera estación del AeroMetro

  • Por Jessica González
11 de junio de 2026, 15:18
Ciudad de Guatemala
La finalización de esta etapa está proyectada para la primera semana de julio. (Foto: MuniGuate)

La finalización de esta etapa está proyectada para la primera semana de julio. (Foto: MuniGuate)

La primera estación muestra avances en infraestructura de soporte y en equipos para su funcionamiento. 

OTRAS NOTICIAS: ¡Rápido y seguro! Así funcionará el AeroMetro en la ciudad

La construcción de la Línea 1 del AeroMetro sigue avanzando con trabajos de ingeniería e instalación de componentes electromecánicos que darán vida a una nueva alternativa de transporte entre la Ciudad de Guatemala y Mixco.

La comuna capitalina afirma que ya se concluyeron cinco mástiles de concreto armado, los cuales alcanzan una altura aproximada de 10.50 metros.

Estas estructuras están cimentadas sobre pilotes con profundidades que oscilan entre los 12 y 18 metros, lo que aporta estabilidad y resistencia.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)
(Foto: Municipalidad de Guatemala)

(Foto: Municipalidad de Guatemala)
(Foto: Municipalidad de Guatemala)

Esta primera estación registra un avance aproximado del 30% en la instalación del sistema electromecánico, considerado el centro operativo del AeroMetro.

Una vez concluida esta fase, la estación comenzará a mostrar su aspecto definitivo con la instalación de una cubierta compuesta por aluminio y policarbonato.

La finalización de esta etapa está proyectada para la primera semana de julio, lo que marcará un nuevo avance visible dentro de la construcción de la línea.

(Foto: Municipalidad de Guatemala)
(Foto: Municipalidad de Guatemala)

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