¡Rápido y seguro! Así funcionará el AeroMetro en la ciudad

La Municipalidad de Guatemala revela algunos datos sobre este primer sistema de electromovilidad por cable aéreo en Centroamérica.
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El AeroMetro es una opción de transporte pensada para conectar a la ciudad y facilitar la movilidad de miles de personas.
La Municipalidad de Guatemala busca mejorar la eficiencia del desplazamiento mediante un sistema aéreo de transporte público que será accesible, seguro e incluyente.
Según las autoridades municipales, el AeroMetro tendrá varias características que lo harán un sistema muy efectivo.
Una de ellas es que funcionará con electromovilidad, sin emisiones contaminantes.
Las cabinas se conducirán con una frecuencia de 6.5 segundos, teniendo la capacidad de transportar a 12 personas, por lo que se calcula que cerca de 374 mil pasajeros lo utilizarán a diario.
Cada estación tendrá un acceso rápido y seguro. El desembarque será fluido e ininterrumpido.
Sistema inclusivo
Las cabinas y estaciones serán inclusivas para facilitar el acceso a personas con discapacidad, o con bicicletas, carruajes o equipaje.