Estos son los ganadores de la Séptima Copa Cementos Progreso

Tras siete jornadas regionales y una final nacional, la Séptima Copa Cementos Progreso concluyó en el Estadio Cementos Progreso, donde los equipos clasificados de distintas regiones del país se reunieron para disputar el título nacional.
Desde Ciudad de Guatemala hasta Quetzaltenango, Mazatenango, Chiquimula, Cobán y Puerto Barrios, la Copa reunió a cientos de participantes que encontraron en el deporte una oportunidad para representar a sus comunidades y fortalecer vínculos.
Resultados de la final nacional
La edición 2026 de la Copa Cementos Progreso concluyó con el reconocimiento a los equipos y jugadores que destacaron durante la fase final del torneo.
- Campeón nacional: Uspanteco F. C. / Premio: Q80 mil
- Subcampeón nacional: Gigantes de Acero
- Tercer lugar nacional: El Golazo de Javi
- Goleador del torneo: Marlon Arriola, de Golazo de Javi
- Portero menos vencido: Daniel Orozco, de los Gigantes de Acero