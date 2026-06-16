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Estos son los ganadores de la Séptima Copa Cementos Progreso

  • Por Redacción comercial
16 de junio de 2026, 14:52
(Fotografía cortesía: Cementos Progreso)

(Fotografía cortesía: Cementos Progreso)

Tras siete jornadas regionales y una final nacional, la Séptima Copa Cementos Progreso concluyó en el Estadio Cementos Progreso, donde los equipos clasificados de distintas regiones del país se reunieron para disputar el título nacional.

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(Fotografía cortesía: Cementos Progreso)

Desde Ciudad de Guatemala hasta Quetzaltenango, Mazatenango, Chiquimula, Cobán y Puerto Barrios, la Copa reunió a cientos de participantes que encontraron en el deporte una oportunidad para representar a sus comunidades y fortalecer vínculos.

Esta séptima edición nos permitió recorrer el país y encontrarnos con cientos de personas que comparten la misma pasión por el deporte y por construir. La Copa es una forma de agradecer su esfuerzo y reconocer su aporte al desarrollo de Guatemala.
Liliana Padilla
, gerente de Marca de Cementos Progreso.

Resultados de la final nacional

La edición 2026 de la Copa Cementos Progreso concluyó con el reconocimiento a los equipos y jugadores que destacaron durante la fase final del torneo.

  • Campeón nacional: Uspanteco F. C. / Premio: Q80 mil
  • Subcampeón nacional: Gigantes de Acero
  • Tercer lugar nacional: El Golazo de Javi
  • Goleador del torneo: Marlon Arriola, de Golazo de Javi
  • Portero menos vencido: Daniel Orozco, de los Gigantes de Acero

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