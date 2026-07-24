Estos son los puntos que ya fueron habilitados tras los bloqueos

Tras mantener bloqueos en distintos puntos de las carreteras del país, la mayoría quedó libre durante esta tarde.
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Desde las primeras horas de este viernes 24 de julio, se reportaron manifestaciones y bloqueos en distintos puntos del país debido al costo de los combustibles.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), indicó en horas de la tarde sobre los puntos que fueron habilitados tras haber mantenido bloqueos.
- Km. 89 de la ruta CA-1 Occidente, Tecpán, Chimaltenango.
- Km. 212 de la ruta CA-2 Occidente, Cruce las Victorias, Quetzaltenango.
- Km. 290 de la ruta RD-AV-09, Chisec, Alta Verapaz.
- Km. 224 de la ruta RD-AV-09, Aldea Siguanhá, Cobán, Alta Verapaz.
- Km. 15 de la ruta RD-GUA-01, Villa Canales.
- Km. 316 de la ruta RN-7E, El Estor, Izabal.
Además, Provial indicó sobre un punto que continúa bloqueado en el kilometro 280 de la ruta CA-1 Occidente, en San Rafael Pétzal, Huehuetenango.
También se mantiene otro punto obstaculizado debido a que se alterna el paso en el kilómetro 33 de la ruta RN-10, en Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez.
Las autoridades recomiendan conducir con precaución sobre estas rutas.