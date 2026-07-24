Manifestaciones: Emetra activa operativo vial por bloqueos este viernes

Los bloqueos podrían registrarse en distintos sectores del país por manifestantes que denuncian el alza al combustible.
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La Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (Emetra) indicó que poseen información "extraoficial" de que los bloqueos podrán aumentarse en las siguientes áreas:
Los puntos más afectados en la capital han sido la zona 1, zona 7 en la Bethania, la zona 2 de Mixco, San Pedro Ayampuc, la 3a. avenida y 41 calle de la zona 8 y Mezquital zona 12.
Por medio de un comunicado informaron que ante ello, se desplegará un operativo de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) para facilitar la movilidad.
Además, en los Álamos en Villa Hermosa en jurisdicción de San Miguel Petapa, se ha generado mayor concentración de tránsito por el bloqueo del sector.
Un grupo de conductores de mototaxis y taxis avanzan en caravana rumbo a la zona 1, desde el Molino de las Flores, Mixco.
Las autoridades monitorean el desarrollo de los bloqueos de los distintos sectores; por lo que recomiendan a los conductores mantener la calma y circular con precaución.