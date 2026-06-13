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Estudiante universitaria fallece en accidente de tránsito en Petén

  • Con información de Carlos Monroy/colaborador
13 de junio de 2026, 15:30
3. En el percance también resultaron heridas dos personas que fueron trasladadas al hospital de San Benito. (Foto: Carlos Monroy/colaborador)

3. En el percance también resultaron heridas dos personas que fueron trasladadas al hospital de San Benito. (Foto: Carlos Monroy/colaborador)

La joven era originaria de San Andrés y cursaba sus estudios en la Universidad Mariano Gálvez, extensión Petén.

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Liza Chi Gutiérrez, una estudiante universitaria originaria del municipio de San Andrés, Petén, falleció tras un accidente de tránsito ocurrido en las cercanías del mercado nuevo de Santa Elena.

Liza Chi Gutiérrez falleció en un accidente ocurrido cerca del mercado nuevo de Santa Elena, Petén. (Foto: Carlos Monroy/colaborador)
Liza Chi Gutiérrez falleció en un accidente ocurrido cerca del mercado nuevo de Santa Elena, Petén. (Foto: Carlos Monroy/colaborador)

En el accidente también resultaron heridas Melany Cano Guardado y Jakelyn Cano Guardado, quienes fueron trasladadas al hospital de San Benito.

Las autoridades investigan las causas del percance. 

La joven era originaria de San Andrés y cursaba sus estudios en la Universidad Mariano Gálvez, extensión Petén. (Foto: Carlos Monroy/colaborador)
La joven era originaria de San Andrés y cursaba sus estudios en la Universidad Mariano Gálvez, extensión Petén. (Foto: Carlos Monroy/colaborador)

El hecho causó tristeza entre sus amigos, vecinos y familia, quienes lamentaron la pérdida de la joven, que se preparaba para una vida profesional. 

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