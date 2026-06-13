Estudiante universitaria fallece en accidente de tránsito en Petén

La joven era originaria de San Andrés y cursaba sus estudios en la Universidad Mariano Gálvez, extensión Petén.
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Liza Chi Gutiérrez, una estudiante universitaria originaria del municipio de San Andrés, Petén, falleció tras un accidente de tránsito ocurrido en las cercanías del mercado nuevo de Santa Elena.
En el accidente también resultaron heridas Melany Cano Guardado y Jakelyn Cano Guardado, quienes fueron trasladadas al hospital de San Benito.
Las autoridades investigan las causas del percance.
El hecho causó tristeza entre sus amigos, vecinos y familia, quienes lamentaron la pérdida de la joven, que se preparaba para una vida profesional.