Evalúan el impacto de nuevas regulaciones en las remesas familiares

-

El Congreso analiza posibles cambios en remesas familiares y pide prepararse ante nuevas reglas en Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: La nueva orden de Trump que podría afectar a las remesas en Guatemala

Las remesas familiares, un pilar en la economía de los guatemaltecos, fueron motivo de discusión este 17 de junio en el Congreso debido a una orden ejecutiva emitida por Estados Unidos el pasado 19 de mayo, que podría derivar en nuevas reglas para las personas que utilizan servicios financieros para enviar dinero desde ese país.

Se trata de la Orden Ejecutiva 14406 que busca fortalecer los controles de identificación de clientes y la supervisión de operaciones financieras dentro del sistema estadounidense.

La Orden Ejecutiva 14406 no impone impuestos ni prohíbe las remesas, pero podría aumentar los requisitos de verificación. (Imagen: captura de pantalla)

Aunque la disposición no crea impuestos sobre las remesas ni impide que los migrantes envíen dinero a sus familias, las regulaciones que se desarrollen después podrían hacer más estrictos algunos procesos de verificación para quienes utilizan bancos o empresas remesadoras, según lo explicó el diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso.

Las remesas familiares representan cerca del 19% del PIB y benefician a millones de hogares guatemaltecos. (Imagen: captura de pantalla)

Además, indicó que las remesas en Guatemala tienen un peso importante en la economía nacional pues solo en 2025 Guatemala recibió más de 25 mil millones de dólares por esta vía, la cual sostienen a millones de hogares y representan cerca del 19% del Producto Interno Bruto (PIB).

Más requisitos

Uno de los escenarios que se analiza es que algunas remesadoras deban solicitar más información a sus usuarios para comprobar su identidad o el origen de los fondos, es decir, más trámites, revisiones adicionales o procesos más lentos para determinadas operaciones.

Sin embargo, todavía es prematuro hablar de impactos concretos, pues las normas específicas que definirán cómo se aplicará la orden aún no han sido publicadas, indicó Estrada.

Cambios regulatorios

El presidente del Banco de Guatemala, Álvaro González Ricci, explicó que la institución ya ha discutido el tema y considera importante dar seguimiento a los cambios regulatorios.

No obstante, indicó que no se prevé un impacto inmediato en el flujo de remesas durante 2026 y que además, las proyecciones de crecimiento se mantienen sin modificaciones.

Autoridades mantienen sin cambios las proyecciones de crecimiento de remesas para 2026. (Foto: Organismo Legislativo)

Por su parte, el gerente económico del banco, Johnny Gramajo, indicó que cualquier efecto dependerá de cómo queden redactadas las regulaciones finales y el principal desafío será evitar que los migrantes encuentren más obstáculos para utilizar los canales formales de envío de dinero.

Coordinación pendiente

Según datos presentados, Guatemala aún no cuenta con una mesa interinstitucional para abordar específicamente este tema y el vicecanciller, Eduardo Escobedo, informó que la embajada guatemalteca en Washington ha iniciado conversaciones con otros países de la región, pero todavía no existe una estrategia definida.

"Por el momento no hay una reunión formal con los otros países. Hay ya algunas acciones que nuestra embajada en Washington ha conversado con algunas otras embajadas homólogas, precisamente de la región inmediata Guatemala, que ha sido con El Salvador, Honduras y México", expresó.

Comisión de Finanzas Públicas del Congreso pide una estrategia nacional para proteger el acceso de los migrantes a los canales formales de envío de dinero. (Foto: Organismo Legislativo)

Por su parte, el diputado Estrada indicó que la preparación es crucial pues Guatemala aún tiene la oportunidad de construir una posición técnica y diplomática que contribuya a proteger el acceso de los migrantes a los canales formales en envío de dinero antes de que las nuevas reglas entren en vigor.