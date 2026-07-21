Evenepoel gana la contrarreloj de Thonon con 28 segundos sobre Pogacar

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El belga Remco Evenepoel fue el ganador de la etapa 16 del Tour de Francia, una contrarreloj de 26,1 kilómetros entre Evian y Thonon-les-Bains, consiguiendo un mejor tiempo que el líder Tadej Pogacar y que Mattias Skjelmose.

Evenepoel, rey indiscutible de las cronos y segundo de la clasificación general, acabó su recorrido con 28 segundos de ventaja sobre el esloveno Pogacar y con 1:04 sobre el danés Skjelmose, mientras que el francés Paul Seixas fue cuarto (a 1:16), cinco segundos por delante del mexicano Isaac Del Toro (a 1:21).

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El alemán Florian Lipowitz, tercero en el Tour del año pasado y que empezó el día como quinto de la general, abandonó esta edición luego de sufrir una fractura de clavícula tras una caída sobre el final de la etapa.

Evenepoel reduce su desventaja respecto a Pogacar y se aproxima a 4 minutos y 32 segundos, un margen todavía muy destacado para el esloveno, que parece lanzado hacia el que sería su quinto título en el Tour y el tercero de manera consecutiva.

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Es su victoria 16 en una contrarreloj y la tercera crono que se apunta en un Tour de Francia, después de haberse impuesto en Gevrey-Chambertin en 2024 y en Caen en 2025.

El "Hombre Obús", un apodo que reconoce su capacidad aerodinámica, dominó de principio a fin los cronos de referencia en las tres partes del recorrido, tanto en la larga subida de casi diez kilómetros, como en el rápido descenso técnico y los diez últimos kilómetros llanos que conducían a la meta.