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¡Por exceso de velocidad! Así quedó un vehículo en la zona 21

  • Por Reychel Méndez
04 de julio de 2026, 08:11
&nbsp;Según acusaciones de vecinos que observaron el accidente, el conductor transitaba a excesiva velocidad. (Vía: Amilcar Montejo)

 Según acusaciones de vecinos que observaron el accidente, el conductor transitaba a excesiva velocidad. (Vía: Amilcar Montejo)

Durante el percance, una persona quedó herida y fue auxiliada por bomberos.

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Durante la noche del pasado viernes 3 de julio, las autoridades de tránsito reportaron un vehículo volcado en la zona 21 de la Ciudad de Guatemala.

Según informó Amilcar Montejo, Director de Comunicación de EMETRA, el hecho de tránsito sucedió en el bulevar Justo Rufino Barrios y 16 avenida.

El paso quedó obstaculizado por algunos minutos. (Foto: Redes Sociales)
El paso quedó obstaculizado por algunos minutos. (Foto: Redes Sociales)

El abuso de velocidad e irrespeto a las normas habrían provocado que el conductor perdiera el control y terminara volcado.

Minutos después del percance, reubicaron el vehículo y el caso quedó a cargo de la Policía Nacional Civil.

Durante el hecho, bomberos auxiliaron a una persona que resultó herida. 

El exceso de velocidad habría ocasionado el percance vehicular. (Foto: Redes Sociales)
El exceso de velocidad habría ocasionado el percance vehicular. (Foto: Redes Sociales)

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