¡Por exceso de velocidad! Así quedó un vehículo en la zona 21

Durante el percance, una persona quedó herida y fue auxiliada por bomberos.
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Durante la noche del pasado viernes 3 de julio, las autoridades de tránsito reportaron un vehículo volcado en la zona 21 de la Ciudad de Guatemala.
Según informó Amilcar Montejo, Director de Comunicación de EMETRA, el hecho de tránsito sucedió en el bulevar Justo Rufino Barrios y 16 avenida.
El abuso de velocidad e irrespeto a las normas habrían provocado que el conductor perdiera el control y terminara volcado.
Minutos después del percance, reubicaron el vehículo y el caso quedó a cargo de la Policía Nacional Civil.
Durante el hecho, bomberos auxiliaron a una persona que resultó herida.