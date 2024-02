"Ni siquiera canta": El fuerte mensaje de Fabiola Roudha a Maluma tras polémica

-

Fabiola Roudha envió un contundente mensaje en redes sociales tras polémica con Maluma y Gaby Moreno.

Aunque ya pasó casi una semana desde que se celebraron los Grammys, la premiación sigue dando de qué hablar. Específicamente, la reacción de Maluma al no ganar la categoría en la que estaba nominado.

El cantautor colombiano dejó sugerentes mensajes en redes sociales, que fueron tomados como un ataque a Gaby Moreno, quien logró llevarse el gramófono a casa por su álbum "X Mí (Vol. 1)".

En ese contexto, Fabiola Roudha decidió pronunciarse al respecto y dejar un contundente mensaje a Maluma, defendiendo a toda costa el talento de su connacional.

En una serie de comentarios desde su cuenta de Instagram, la cantante expresó su opinión respecto a los mensajes del famoso luego de quedarse sin el premio.

La guatemalteca expresó su apoyo a Gaby Moreno tras mensaje de Maluma. (Foto: Instagram/Fabiolaroudha)

"Este es el problema que ocasiona el que se tenga que pagar dinero en esta industria musical para sonar en todas las radios (aunque la gente no pida la música), pagar por ganar premios, pagar por ser virales en la redes, pagar por views en YouTube (x eso de un día a otro tienen millones, no es un secreto)", escribió.

Agregó la importancia de reconocer a un artista, ampliar el consumo de música y no seguir modas.

"El artista es alguien que crea algo, que propone, que sabe hacer todo lo que requiere la carrera de cantante, lo cual va más allá de solo verte bien y cantar. Es por eso que debemos empezar a ampliar nuestro consumo de música y no solo seguir modas porque le damos el poder a personas como Maluma, que sino ganan hacen berrinche, así como el berrinche que hizo en Tiny Desk", agregó.

En un segundo comentario, Roudha mencionó que "ni debería estar nominado (Maluma) porque no canta jaja no sé por qué alega". Las palabras de la guatemalteca recibieron cientos de "me gusta".

La "fúrica" reacción de Maluma

En sus redes sociales, el cantautor colombiano publicó dos textos que han escandalizado a internautas, pues aseguran que una vez más el famoso está molesto por los resultados.

"Que se define como POP music? Los leo , me quede con ganas del GRAMMY", escribió en su cuenta de X. La publicación recibió miles de reacciones y decenas de comentarios de sus seguidores.

Mientras que en Instagram escribió: "No ganamos en esta ocasión pero yo soy 'Don Juan', un OG, y este es el comienzo! Un Grammy no define ni la calidad ni el éxito de los artistas. Vivo de lo que amo y eso no lo cambio por nada! Gracias música!".

Foto: captura de pantalla