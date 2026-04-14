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Fallece el director de radio Eduardo Cuyuch

  • Por Selene Mejía
14 de abril de 2026, 17:37
Obituarios
Eduardo Cuyuch director radio falleció, seres queridos y fanáticos envían condolencias. (Foto: Redes Sociales)

Eduardo Cuyuch director radio falleció, seres queridos y fanáticos envían condolencias. (Foto: Redes Sociales)

El director y programador de populares radios guatemaltecas falleció y sus familiares y amigos lamentan esta gran pérdida. 

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Su trabajo sonó en Tropicálida 104.9, además de haber sido el primer director de Xtrema 101.3 y de La Marca Reguetón 94.1.

eduardo cuyuch
Foto: Mario David Fernández.

Cuyuch fue uno de los fundadores de la Tropicálida desde los años 80. Enseñó y lanzó a varios locutores nacionales.

jorge cuyuch

El especialista falleció esta madrugada tras un tiempo de haber sido diagnosticado con cáncer. 

jorge cuyuch
Foto: Redes Sociales.

MIRA: 

eduardo cuyuch


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