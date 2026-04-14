Fallece el director de radio Eduardo Cuyuch

El director y programador de populares radios guatemaltecas falleció y sus familiares y amigos lamentan esta gran pérdida.
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Su trabajo sonó en Tropicálida 104.9, además de haber sido el primer director de Xtrema 101.3 y de La Marca Reguetón 94.1.
Cuyuch fue uno de los fundadores de la Tropicálida desde los años 80. Enseñó y lanzó a varios locutores nacionales.
El especialista falleció esta madrugada tras un tiempo de haber sido diagnosticado con cáncer.
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