Inacif revela causa de muerte del fotoperiodista Eduardo Matzul

El fallecimiento Eduardo Matzul consternó a la comunidad fotográfica y del periodismo en Guatemala.
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Eduardo Matzul fue reportado como desaparecido desde el pasado viernes 3 de abril. Amigos, familiares y seres queridos alertaron en redes sociales.
Sin embargo, durante la tarde de este lunes 6 de abril, la familia confirmó que el fotoperiodista de espectáculos había fallecido.
¿Qué ocurrió al comunicador?
Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) informó a Soy502 que Eduardo Matzul falleció a causa de un trauma de tórax.
Familiares del fotógrafo informaron que el deceso ocurrió el sábado 4 de abril, tras ocurrirle un accidente de tránsito, del cual no compartieron detalles.
Los allegados de Matzul agradecieron el apoyo recibido por cientos de personas que se unieron a la búsqueda y al mismo tiempo, pidieron oraciones en este difícil momento.
Edgar Eduardo Sen Matzul es velado este 7 y 8 de abril en Capillas Funerarias las Flores, zona 13, en la Capilla Rocío II.