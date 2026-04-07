Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Inacif revela causa de muerte del fotoperiodista Eduardo Matzul

  • Por Selene Mejía
07 de abril de 2026, 17:06
Obituarios
Eduardo Matzul, fotoperiodista de espectáculos, fue localizado sin vida. Matzul era reconocido por fotografiar conciertos y espectáculos. (Foto: Facebook)

Eduardo Matzul, fotoperiodista de espectáculos, fue localizado sin vida. Matzul era reconocido por fotografiar conciertos y espectáculos. (Foto: Facebook)

El fallecimiento Eduardo Matzul consternó a la comunidad fotográfica y del periodismo en Guatemala.

OTRAS NOTICIAS: Fallece Eduardo Matzul, periodista de espectáculos guatemalteco

Eduardo Matzul fue reportado como desaparecido desde el pasado viernes 3 de abril. Amigos, familiares y seres queridos alertaron en redes sociales.

Sin embargo, durante la tarde de este lunes 6 de abril, la familia confirmó que el fotoperiodista de espectáculos había fallecido.

eduardo matzul 1
Foto: Facebook.

¿Qué ocurrió al comunicador?

Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) informó a Soy502 que Eduardo Matzul falleció a causa de un trauma de tórax. 

Familiares del fotógrafo informaron que el deceso ocurrió el sábado 4 de abril, tras ocurrirle un accidente de tránsito, del cual no compartieron detalles. 

Los allegados de Matzul agradecieron el apoyo recibido por cientos de personas que se unieron a la búsqueda y al mismo tiempo, pidieron oraciones en este difícil momento.

eduardo matzul
Foto: Redes Sociales.

Edgar Eduardo Sen Matzul es velado este 7 y 8 de abril en Capillas Funerarias las Flores, zona 13, en la Capilla Rocío II.

Eduardo Matzul funaria

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar