Fallece a sus 18 años Kaylee Hottle intérprete de Jia en "Godzilla vs. Kong"

-

Kaylee Hottle, la intérprete de Jia en la pelicula "Godzilla vs. Kong" y "Godzilla x Kong: The New Empire", falleció en un trágico accidente, tenía 18 años.

La actriz murió en la madrugada del martes 21 de julio de 2026, en un accidente de automóvil, de un solo vehículo en la ciudad Ijamsville, Maryland.

La Oficina del Sheriff del condado de Frederick, dijo que el percance ocurrió a las 2:52 a. m., cuando el carro se salió de la carretera y cayó en una zanja.

Hottle, quien viajaba como pasajera y fue la única víctima mortal mientras el conductor, un joven de 19 años, sobrevivió y tuvo heridas leves. Las autoridades sospechan que el evento ocurrió debido al exceso de velocidad.

Foto: Oficial.

Su padre, Joshua Hottle, confirmó la desgarradora pérdida durante una transmisión en vivo en redes sociales. Entre lágrimas, mencionó que el corazón de ella se detuvo mientras la trasladaban al hospital. Han surgido numerosas muestras de homenaje por parte de seguidores y de la comunidad con discapacidad auditiva, honrando a la joven estrella que abogaba por la representación y la inclusión de las personas sordas en Hollywood.

Foto: Oficial.

Kaylee Hottle

Nació el de mayo de 2007, fue una actriz estadounidense con discapacidad auditiva que impulsó la inclusión en el cine, reconocida por interpretar a Jia en el MonsterVerse de Godzilla vs. Kong (2021) y Godzilla x Kong: El nuevo imperio (2024).

Foto: Oficial.

Proveniente de una familia con discapacidad auditiva de cuatro generaciones, su lengua materna fue el Lenguaje de Señas Americano (ASL).

Participó en campañas publicitarias y proyectos educativos y fue nominada al "Premio Saturn" en la categoria "Mejor Actuación de un Actor Joven".