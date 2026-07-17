Fallece Mauro, DJ MAAHEZ, hijo de la actriz y presentadora Aylín Mujica

Mauro, el hijo mayor de la actriz y presentadora Aylín Mujica y el cantante Osamu Menéndez falleció a los 30 años.
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Mujica se enteró de la trágica noticia mientras se encontraba en las grabaciones del programa de realidad "Top Chef VIP" de Telemundo en Colombia.
Aún no se tiene detalle de la causa del fallecimiento de Mauro, aunque la periodista Mandy Fridmann en su medio llamado Las Top News informó que padecía de una neumonía y viajó así a Barbados, por lo que la enfermedad pudo haberse complicado.
Acerca de Mauro ¿A qué se dedicaba?
Mauro era DJ, su nombre profesional profesionalmente como MAAHEZ. Nació cuando Aylín tenía 19 años. La intérprete de 51 años tiene dos hijos más, Alejandro y Violeta.
Aylín Mujica
Aylín Mujica Ricard nació en La Habana, Cuba, 24 de noviembre de 1974) inició su carrera a los 8 años. Estudió danza folclórica, ballet clásico, coreografía y música en la Escuela Nacional de Ballet, a la edad de 18 años ingresó al Instituto Superior de Artes donde estudió arte dramático y a los 18 años estudió en la Escuela Internacional de Cine en La Habana, Cuba. En 1992 se mudó a México para iniciar su carrera como actriz a nivel internacional.