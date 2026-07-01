Fallece Manuel Arjona integrante original de agrupación española Locomía

-

Manuel Arjona, uno de los iniciadores de "Locomía", falleció de manera repentina, ahora es recordado como uno de los artistas que hizo de la agrupación un fenómeno internacional.

Manolo Arjona como era conocido murió a los 58 años el miércoles, 1 de julio, en Viladecans, Barcelona donde residía.

Foto: Locomía.

"Hoy se ha apagado una parte de nuestro corazón, pero tu luz, Manolo, se eleva eterna hacia el cielo... Fuiste el alma, el movimiento y la lealtad incondicional de un sueño que empezó en Ibiza y que cambió nuestras vidas para siempre. Nos quedamos con tu sonrisa, con tu pasión por el arte y con cada vuelo de esos abanicos que tú supiste hacer mágicos. Vuela alto, querido compañero; tu esencia seguirá latiendo con fuerza en cada rincón de nuestra historia. Siempre en nuestros corazones. DEP", expresó Xavier Font, fundador del grupo.

Locomía.

¿Cuál es la causa de muerte de Manuel Arjona de Locomía?

De manera oficial se apunta a un aparente fallo cardíaco inesperado ocurrido luego de acostarse.

Según los medios españoles, antes de ir a la cama, el artista estaba pintando, ya que se dedicaba al arte visual como parte de su vida.

¿Quién era Manuel Arjona, integrante de Locomía?

Formó parte del núcleo fundador de Locomía, proyecto nacido en Ibiza, España, entre finales de los 80 y principios de los 90. La agrupación surgió como un colectivo creativo y luego dio al salto a la música, junto a Xavier Font, Luis Font y Gard Passchier, dieron forma a la propuesta que combinaba moda, danza y performance.

Destacaban por sus grandes abanicos y un vestuario teatral, barroco y vanguardista que se volvería su sello.