Muere la actriz Daveigh Chase, la aterradora niña de "El aro"

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Daveigh Chase actriz que interpretó a la pequeña Samara Morgan en la película "El aro", falleció a los 35 años.

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La intérprete murió el 16 de junio de 2026 debido a una meningitis y una infección en la sangre que provocaron sepsis y el colapso progresivo de sus órganos según información oficial.

Su papel en "El aro" fue fundamental. Foto: Redes sociales.

Foto: Oficial.

A través del medio TMZ su novio Roy Hernandez confirmó su pérdida, agregando que fue internada a principios de junio en un hospital de Los Ángeles por desnutrición, luego adquirió una infección estando internada en el lugar.

"Daveigh Chase, mi novia, siempre ha sido una luz en mi vida. Mucha gente la conoce como una talentosa actriz infantil por sus papeles en Lilo & Stitch, El viaje de Chihiro y Donnie Darko. Pero, entre bastidores, ha tenido que afrontar más dificultades de las que le correspondían", escribió Hernández anunciamdo su perdida.

En 2003 recibió el premio a mejor villana. Foto: Redes sociales.

Trayectoria de la actriz Daveigh Chase

Fue la voz de Lilo en el largometraje y en la serie de Disney "Lilo & Stitch" en 2002. Hizo la voz de Chihiro Ogino en el doblaje al inglés de "El viaje de Chihiro", película de animación japonesa de Hayao Miyazaki. Su papel más icónico fue el de Samara Morgan en "El aro". Recibió el premio MTV Movie Award a la mejor villana en 2003, entregado por el controversial P. Diddy.

Foto: Oficial.

Foto: Oficial.