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El hombre que importaba armas de forma ilegal y terminó tras las rejas

  • Por Reychel Méndez
10 de noviembre de 2026, 18:35
La captura se realizó este martes en la zona 9 de la ciudad. (Foto ilustrativa: iStock)

La captura se realizó este martes en la zona 9 de la ciudad. (Foto ilustrativa: iStock)

Un juzgado de Izabal ya buscaba al detenido por la importación de armamento y municiones de forma ilegal.

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La tarde de este martes 10 de noviembre se reportó la captura de Alfonso "N", de 33 años, quien era buscado por un juzgado de Izabal por los delitos de importación ilegal de armas e importación ilegal de municiones.

La captura se realizó en la 14 calle y 7 avenida de la zona 9 y fueron policías antinarcóticos quienes aprehendieron al hombre. 

Según el reporte de la Policía Nacional Civil, la captura se realizó en seguimiento a una incautación ocurrida en el 2024 en un contenedor en el Puerto Santo Tomás de Castilla cuando se localizaron varias armas de fuego y municiones sin la declaración ante la SAT ni permisos de DIGECAM.

El capturado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a torre de tribunales, donde deberá esclarecer su situación penal. 

El hombre fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. (Foto: PNC)
El hombre fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes. (Foto: PNC)

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