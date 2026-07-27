Reportan fallecimiento de menor por arma de fuego en la zona 6 capitalina

Un ataque armado en la zona 6 capitalina dejó una persona fallecida.
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Un ataque armando se registró en la 16 avenida y 4a. calle de la colonia Gobernación, zona 6 capitalina.
Tras el ataque, técnicos en urgencias médicas de los bomberos voluntarios acudieron al lugar.
Al llegar evaluaron los signos vitales de un hombre que por las heridas causadas murió en el lugar.
Según información preliminar, se trata de un menor de edad de 17 años, quien falleció debido a heridas de arma de fuego.
Bomberos Voluntarios quedaron al resguardo de la escena, a la espera de las autoridades respectivas.