Fallece Plas Johnson, saxofonista que interpretó la Melodía de la Pantera Rosa

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El saxofonista grabó junto a grandes figuras, entre ellas Frank Sinatra, Nat "King" Cole, Ella Fitzgerald y Barbra Streisand.

El músico de jazz Plas Johnson, quien fue intérprete del famoso solo de saxofón del tema de "La Pantera Rosa" y ganador del Grammy, murió el pasado 15 de julio a los 94 años.

Hijo de un saxofonista profesional, Johnson se especializó en jump blues y R&B antes de convertirse en un respetado músico de sesión, tanto en vivo como en estudio. Grabó junto a grandes figuras, entre ellas Frank Sinatra, Nat "King" Cole, Ella Fitzgerald y Barbra Streisand.

El célebre tema de la película de 1963, con la icónica interpretación de Peter Sellers como el torpe inspector Jacques Clouseau, estaba encabezado por el solo de saxofón de Johnson.

Henry Mancini compuso la melodía para Johnson, cuyo estilo ágil había ganado reconocimiento gracias a su trabajo como integrante de The Wrecking Crew, un grupo de músicos de sesión con base en Los Ángeles que eran la primera opción de productores y ejecutivos discográficos.

Nacido en Luisiana, Johnson también estuvo 15 años en la banda del programa de Merv Griffin, un popular talk show de televisión.

Plas fue uno de los músicos de sesión más solicitados de Estados Unidos. (Foto: The New York Times)

*Con información de AFP