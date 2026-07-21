Localizan sin vida a virreina de Miss Universo Tegucigalpa, Honduras

La joven fue vista por última vez en la gran final del Mundial 2026, disputada entre España y Argentina.
OTRAS NOTICIAS: La joven guatemalteca que fue hallada sin vida en EE.UU.
Wualys Suseth Fuentes Aquino, reconocida modelo de 23 años, fue hallada sin vida en el interior de su apartamento, ubicado en residencial Altos del Trapiche, en la zona oriente de la capital de Honduras.
Su cuerpo fue localizado por sus familiares, quienes al no saber nada sobre su paradero, decidieron llegar a su vivienda.
Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para acordonar y resguardar la escena mientras esperaron el arribo del personal de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y los especialistas del Ministerio Público.
Hasta el momento no se descarta ninguna hipótesis y las autoridades han pedido prudencia ante la espera de los informes científicos, por lo que las causas del fallecimiento se mantenían bajo reserva.
Hace apenas un mes, Fuentes había logrado una destacada participación en el certamen Miss Universo Tegucigalpa 2026, donde tras varias etapas de evaluación alcanzó el segundo lugar, obteniendo el título de virreina capitalina.
Su simpatía y brillante participación le permitieron ganarse el cariño del público y el respeto de la organización.