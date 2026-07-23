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Los "falsos bomberos" que están solicitando dinero a nombre de la institución

  • Por Jessica González
23 de julio de 2026, 09:12
Estas personas están pidiendo dinero, donación y todo tipo de ayuda. (Foto: Shutterstock)

Estas personas están pidiendo dinero, donación y todo tipo de ayuda. (Foto: Shutterstock)

Personas ajenas a la institución están pidiendo dinero y donaciones. 

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El Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala ha denunciado que en las últimas horas se han detectado a personas ajenas a la institución solicitando dinero, donaciones y cualquier tipo de ayuda económica.  

"Queremos ser claros, ningún bombero voluntario está autorizado para pedir dinero en las calles, semáforos, comercios o viviendas utilizando el nombre, uniforme o emblemas de nuestra institución", afirmaron.

Asimismo, recalcan que estas acciones no representan al cuerpo de bomberos, por lo que exhortan a no entregar dinero y denunciar ante las autoridades 

La institución aclara cómo es el uniforme, las insignias y los emblemas oficiales que identifican al personal la institución, para que puedas reconocerlos y evitar ser víctima de estos engaños.

Según varios usuarios en redes, así han sido detectados los falsos bomberos.

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