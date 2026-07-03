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Familia denuncia a "niñera" por maltrato contra menores

  • Con información de Armando Solórzano/Colaborador
03 de julio de 2026, 09:29
La mujer fue capturada durante un operativo. (Foto: Shutterstock)

La mujer fue capturada durante un operativo. (Foto: Shutterstock)

Lejos de cuidar al niño que tenía a su cargo, lo maltrataba.

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Kleidin Noemi Tecun Gómez, de 29 años, fue capturada en la 4a. calle y 8a. avenida, zona 8 de Huehuetenango, ya que tenía una orden de captura por el delito de maltrato contra personas menores de edad.

La Policía Nacional Civil (PNC) estableció que Tecún Gómez era buscada desde el 26 de enero de este año por un juzgado del municipio de Santa Eulalia, por lo que fue enviada al lugar.

La mujer estaba a cargo de cuidar al niño. (Foto: PNC)
La mujer estaba a cargo de cuidar al niño. (Foto: PNC)

Según las investigaciones, la mujer agredía a un niño al que tenía a su cargo, por lo que la familia la denunció.

Tras un operativo, la señalada fue detenida en la cabecera departamental de Huehuetenango.

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