Joven caminaba con sus amigos y terminó en el hospital por una bala perdida

La víctima fue trasladada hacia un centro asistencial luego de sentir algo caliente le impactó en el brazo.
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Ángel José Luis Catalán, de 18 años, caminaba junto a un grupo de amigos cuando sintió que algo caliente le impactó en el brazo. Al tocarse notó que le estaba saliendo sangre.
De inmediato llamaron a los Bomberos Municipales, quienes al llegar confirmaron que el joven presentaba una herida causada por proyectil de arma de fuego en el brazo derecho.
Luego de ser estabilizado en el lugar, fue trasladado a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios, para brindarle atención hospitalaria correspondiente.
Según información preliminar, la herida fue causada por una bala perdida. El hecho se registró en la 42 avenida, entre 11 y 12 Calle de la colonia Monja Blanca, zona 5.
Agentes de la Policía Nacional Civil se hicieron presentes para asegurar la escena, recabar indicios y continuar con las investigaciones correspondientes sobre este hecho de violencia.