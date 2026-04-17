¡La Feria de Pisos ha llegado a EPA! Con descuentos en más de 15 mil productos

Con el propósito de inspirar a los guatemaltecos a renovar sus ambientes, EPA presenta su Feria de Pisos que estará disponible del 16 al 29 de abril.
La Feria de Pisos de EPA es una una temporada que reúne tendencias, materiales y soluciones para pisos y paredes, adaptadas a distintos estilos de vida.
En esta temporada, EPA destaca su variedad de pisos cerámicos, porcelanatos, vinílicos y laminados. También entran los paneles junto a los azulejos, todo lo necesario para transformar cualquier espacio del hogar.
Más de 15 mil productos estarán con descuentos en las sedes ubicadas en Plaza Madero Roosevelt, Portales Zona 17, Rambla 10, Entrada a San José Pinula y El Tinajón, Quetzaltenango.
Para quienes gustan de hacer sus pedidos desde la comodidad de su casa, pueden hacerlo: a través de epaenlinea.com, nuestro centro de contacto y WhatsApp 2305-0100.