La Feria Universitaria que reúne carreras, becas y miles de oportunidades

Si aún no sabes qué carrera elegir o en qué universidad estudiar, esta feria puede darte buenas alternativas.
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La Feria de Universidades MuniTec, organizada por la Municipalidad de Guatemala, busca facilitar información y opciones a los jóvenes que quieren seguir estudiando y preparándose para un mejor futuro.
"La educación transforma vidas y abre oportunidades para construir una mejor ciudad. En MuniGuate seguimos creando espacios para que nuestros jóvenes descubran su talento y alcancen sus sueños", afirma el alcalde Ricardo Quiñónez.
Durante la feria estarán presentes reconocidas universidades del país para brindar información sobre carreras, modalidades de estudio, requisitos de ingreso y beneficios estudiantiles. También podrás conversar directamente con representantes universitarios y comparar distintas opciones antes de tomar una decisión.
Además de conocer carreras universitarias, podrás obtener información sobre becas, programas de financiamiento y otros apoyos que facilitan el acceso a la educación superior.
Las universidades participantes son:
- Universidad de Occidente (UdeO)
- Universidad Mariano Gálvez
- Universidad San Pablo de Guatemala
- Universidad Galileo
- Universidad Mesoamericana (UMES)
- Universidad del Valle de Guatemala (UVG)
- Universidad Da Vinci de Guatemala
- Universidad Internaciones
- Universidad Panamericana (UPANA)
La actividad se llevará a cabo el próximo viernes 31 de julio, de 09:00 a 16:00 horas, en MuniTec 21, 4a. avenida y 6a. calle, zona 21.