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La Feria Universitaria que reúne carreras, becas y miles de oportunidades

  • Por Jessica González
22 de julio de 2026, 09:27
Ciudad de Guatemala
Varias universidades del país estarán presentando sus planes de estudio. (Foto: Shutterstock)

Varias universidades del país estarán presentando sus planes de estudio. (Foto: Shutterstock)

Si aún no sabes qué carrera elegir o en qué universidad estudiar, esta feria puede darte buenas alternativas. 

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La Feria de Universidades MuniTec, organizada por la Municipalidad de Guatemala, busca facilitar información y opciones a los jóvenes que quieren seguir estudiando y preparándose para un mejor futuro. 

"La educación transforma vidas y abre oportunidades para construir una mejor ciudad. En MuniGuate seguimos creando espacios para que nuestros jóvenes descubran su talento y alcancen sus sueños", afirma el alcalde Ricardo Quiñónez.

Durante la feria estarán presentes reconocidas universidades del país para brindar información sobre carreras, modalidades de estudio, requisitos de ingreso y beneficios estudiantiles. También podrás conversar directamente con representantes universitarios y comparar distintas opciones antes de tomar una decisión.

Varias universidades estarán presentes en la actividad. (Foto: MuniGuate)
Varias universidades estarán presentes en la actividad. (Foto: MuniGuate)

Además de conocer carreras universitarias, podrás obtener información sobre becas, programas de financiamiento y otros apoyos que facilitan el acceso a la educación superior.

Las universidades participantes son: 

  • Universidad de Occidente (UdeO)
  • Universidad Mariano Gálvez
  • Universidad San Pablo de Guatemala
  • Universidad Galileo
  • Universidad Mesoamericana (UMES)
  • Universidad del Valle de Guatemala (UVG)
  • Universidad Da Vinci de Guatemala
  • Universidad Internaciones
  • Universidad Panamericana (UPANA)

La actividad se llevará a cabo el próximo viernes 31 de julio, de 09:00 a 16:00 horas, en MuniTec 21, 4a. avenida y 6a. calle, zona 21.

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