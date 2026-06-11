Fiebre mundialista y lluvias afectarán el tránsito en la ciudad

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Datos estadísticos de las autoridades de tránsito indican que para el Mundial pasado incrementaron los percances viales, pese a no ser una temporada lluviosa.

La fiebre por el Mundial 2026 durante la temporada de lluvias afectará el tránsito en la ciudad de Guatemala, según indicó Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

Esto se debe a que en la ciudad hay comercios con centros de entretenimiento y diversión, en donde las personas se podrían reunir para observar los partidos de la Copa del Mundo de la FIFA.

Además, en algunos lugares cuentan con ofertas o promociones en consumos y productos, por lo que los ciudadanos estarían visitando los distintos comercios durante esta época, en la que las lluvias también se hacen presentes.

De acuerdo con lo mencionado por Montejo, los sectores que serán más afectados por los aficionados al fútbol son las zonas 1, 7, 9, 11, 12, 13, 16 y 17, en la ruta al Atlántico, en donde se encuentran muchos restaurantes.

Según los datos estadísticos de las autoridades de tránsito, para la temporada del Mundial 2022 que se vivió a finales de año, hubo una mayor cantidad de percances viales, pero para este año se suma la temporada lluviosa, lo que podría generar más accidentes.

El tránsito será lento en varias zonas de la ciudad capital durante esta época del Mundial 2026 y de lluvias. (Foto: Archivo/Soy502)

Multas a conductores ebrios

Asimismo, Montejo destacó que por los encuentros futbolísticos, se percibe una mayor cantidad de conductores que transitan en estado de ebriedad, por lo que "hemos unido esfuerzos con la Policía Nacional Civil (PNC) y Provial para contrarrestar a estas personas irresponsables", dijo.

La multa para los motoristas y automovilistas que conduzcan ebrios es de Q5,000, mientras que para los pilotos que presten un servicio de transporte, la sanción es de Q10,000.

Sin embargo, la multa podría ser mayor si ocasionan un accidente, una alteración en el orden o si se encuentra armado, el conductor ebrio es trasladado a Torre de Tribunales y un juez puede imponer una multa de Q25,000 o incluso hasta de Q50,000.