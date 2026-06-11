Queda grabado: conductor cae al asfalto tras derrapar (video)

El vehículo de la víctima se deslizó hasta empotrarse en una camioneta agrícola.
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Un accidente de tránsito quedó grabado por la cámara de seguridad de un vehículo, en la ruta que conduce de la zona 5 de Villa Nueva hacia San Miguel Petapa.
Un motorista perdió el control y su vehículo derrapó, lo que provocó que cayera sobre la cinta asfáltica luego de que presuntamente manejara a excesiva velocidad y no lograra frenar a tiempo, al ver que la camioneta se le antepuso en el camino.
Pese al impacto, esta persona se logra levantar instantáneamente sin presentar heridas de gravedad, según se observa en el video.
Mientras que, su vehículo de dos ruedas terminó empotrándose en el automotor que captó las imágenes.