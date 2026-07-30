La FIFA comunica al Barsa una denuncia del Atlético por el caso Julián

La FIFA ha trasladado al Barcelona la denuncia interpuesta por el Atlético de Madrid, por los supuestos contactos del club azulgrana con el delantero argentino Julián Álvarez, fuera de los plazos que se contemplan para ello.
LEE TAMBIÉN: La UEFA amenaza con boicotear el Mundial por plan de la FIFA
Según la prensa local, la Federación Española de Futbol también habría abierto un expediente para examinar el caso, pero ningún portavoz estaba inmediatamente disponible para confirmar la información.
El Atlético había adelantado en junio pasado que denunciaría al Barsa por su supuestos contactos fuera de plazo con Álvarez, quien tiene contrato con los rojiblancos hasta 2030.
El consejero delegado del club, Miguel Angel Gil Marín, había anunciado esa demanda tras las declaraciones de Julián pidiendo salir del equipo.
"Hablé con las personas del club, con las que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia. Quiero cumplir mi sueño", dijo Álvarez el 22 de junio tras el partido contra Austria en el Mundial 2026, aunque no precisó cuál sería su destino predilecto.
El presidente del Barcelona, Joan Laporta, admitió a principios de julio que el club había hecho una oferta por el atacante. Según los medios, habrían ofrecido 100 millones de euros (unos 875 millones de quetzales).
Laporta reconoció que el Atlético le comunicó que no estaba dispuesto a vender. "No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150, ni de 200", afirmó Gil Marín.
*Con información de AFP