Filgua 2026 abre sus puertas con más de 800 actividades

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Organizada por la Asociación Gremial de Editores de Guatemala (AGEG) y el Ministerio de Cultura y Deportes, se inauguró oficialmente la vigésimo tercera edición de la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua 2026), la cual se desarrollará del 7 al 19 de julio en Fórum Majadas.

Para el acto inaugural se contó con la participación de Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz y homenajeada de esta edición; del presidente de la República, Bernardo Arévalo; de la embajadora designada de la República Federal de Alemania en Guatemala, Friederike Hellner, en representación del país invitado de honor; del ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas; de la ministra de Educación, Anabella Giracca; y del alcalde de la ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Filgua 2026 ofrecerá más de 800 actividades dirigidas a públicos de todas las edades, entre presentaciones de libros, conversatorios, talleres, conferencias, actividades infantiles, conciertos, exposiciones y encuentros profesionales. La feria reúne a decenas de editoriales nacionales e internacionales.

“ Filgua es mucho más que una feria del libro; es un espacio donde convergen las ideas, la creatividad y el diálogo. Cada edición fortalece el ecosistema editorial del país y acerca la lectura a miles de personas. ” César Medina , presidente de la Asociación Gremial de Editores de Guatemala.

Alemania, país invitado de honor, presenta una propuesta cultural que celebra los vínculos entre ambos países. Su participación reúne a 30 instituciones culturales, organismos de cooperación y editoriales, con una agenda de más de 140 actividades que incluye literatura, música, arte, cine, experiencias inmersivas y pensamiento contemporáneo.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Dedicatoria a Rigoberta Menchú Tum

Filgua 2026 esta dedicada a Rigoberta Menchú Tum, lideresa maya k'iche' y Premio Nobel de la Paz 1992. El homenaje a la doctora Rigoberta Menchú Tum se celebrará el jueves 9 de julio.

Ha publicado libros autobiográficos, sobre cultura de paz y de literatura infantil, estos últimos, en coautoría con Dante Liano, en los que promueve las enseñanzas ancestrales de los Pueblos Indígenas. Su libro más reciente es "K´aslemalil-Vivir, El Caminar de Rigoberta Menchú Tum en el Tiempo", publicado en diciembre de 2014 y la segunda edición en diciembre de 2015.

La Fundación Rigoberta Menchú Tum realizará más de 30 actividades, entre charlas, talleres y conversatorios. La agenda contará con invitados nacionales e internacionales como Rubén Ruiz Guerra, Eduardo Matos Moctezuma y Alberto Carrera Portugal.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Agenda conmemorativa por los 30 años de los Acuerdos de Paz

Con motivo de la conmemoración de los 30 años de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, Filgua presentará una serie de actividades, entre las que destacan:

Conversatorios, charlas y exposiciones

Homenajes por los 30 años y encuentros entre protagonistas

Charla sobre la obra de Roberto Obregón y Otto René Castillo

Agenda sobre el papel de las mujeres en los acuerdos de paz

Charlas sobre la democracia y los acuerdos de paz

Encuentros y actividades especiales

Además de su programación literaria y cultural, la feria será sede de encuentros especializados que reunirán a escritores, ilustradores, investigadores, bibliotecarios, editores y promotores de lectura de distintos países.

Para los niños se contará con aproximadamente 150 actividades entre cuentacuentos, talleres, conversatorios, charlas educativas, encuentros formativos, tardes temáticas y actividades de acercamiento a los idiomas kaqchikel, k'iche' y alemán.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

La programación también incluirá conciertos en vivo de artistas y agrupaciones como: Atitlán Cumbia Band, Ch'umilkaj Curruchiche, Salto del Tigre, Los Bichos, One Man Band, Marimba Femenina de Conciertos y Marimba de Concierto de Bellas Artes.

En esta edición también se incluyeron las diversas noches temáticas y actividades especiales para públicos de todas las edades, entre ellas:

8 de julio, Noche de las estrellas

9 de julio, Noche galáctica

10 de julio, Noche del terror

12 y 19 de julio, tardes familiares

13 de julio, Tarde olímpica, deportes y Mundial

16 de julio, jornada de Magia

17 de julio, venta nocturna y pijamada de cuentos

Adicionalmente, a los estudiantes de escuelas públicas que visiten Filgua y las ferias Libro al viento, se les obsequiará un ejemplar del libro «Algo crece» de Julio Serrano Echeverría. Se ha hecho una impresión de 30 mil libros en español y en siete idiomas mayas; kaqchikel, k'iche', ch'orti', mam, qanjob'al, q'ecqchi', poqomchi'.

(Fotografía: Fernando Pinetta / Soy502)

Entradas, acceso y horario

El ingreso será gratuito para niños menores de 12 años, estudiantes con carné y adultos mayores. La entrada general tendrá un costo de Q 5 y también podrá adquirirse en línea a través de E-ticket. La feria abrirá sus puertas de 9:00 a 21:00 horas. El viernes 17 de julio, durante la Noche de los Libros, el horario se extenderá hasta la medianoche.