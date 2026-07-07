Filgua 2026 abre sus puertas con más de 800 actividades

Organizada por la Asociación Gremial de Editores de Guatemala (AGEG) y el Ministerio de Cultura y Deportes, se inauguró oficialmente la vigésimo tercera edición de la Feria Internacional del Libro en Guatemala (Filgua 2026), la cual se desarrollará del 7 al 19 de julio en Fórum Majadas.
Para el acto inaugural se contó con la participación de Rigoberta Menchú Tum, Premio Nobel de la Paz y homenajeada de esta edición; del presidente de la República, Bernardo Arévalo; de la embajadora designada de la República Federal de Alemania en Guatemala, Friederike Hellner, en representación del país invitado de honor; del ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas; de la ministra de Educación, Anabella Giracca; y del alcalde de la ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez.
Filgua 2026 ofrecerá más de 800 actividades dirigidas a públicos de todas las edades, entre presentaciones de libros, conversatorios, talleres, conferencias, actividades infantiles, conciertos, exposiciones y encuentros profesionales. La feria reúne a decenas de editoriales nacionales e internacionales.
Alemania, país invitado de honor, presenta una propuesta cultural que celebra los vínculos entre ambos países. Su participación reúne a 30 instituciones culturales, organismos de cooperación y editoriales, con una agenda de más de 140 actividades que incluye literatura, música, arte, cine, experiencias inmersivas y pensamiento contemporáneo.
Dedicatoria a Rigoberta Menchú Tum
Filgua 2026 esta dedicada a Rigoberta Menchú Tum, lideresa maya k'iche' y Premio Nobel de la Paz 1992. El homenaje a la doctora Rigoberta Menchú Tum se celebrará el jueves 9 de julio.
Ha publicado libros autobiográficos, sobre cultura de paz y de literatura infantil, estos últimos, en coautoría con Dante Liano, en los que promueve las enseñanzas ancestrales de los Pueblos Indígenas. Su libro más reciente es "K´aslemalil-Vivir, El Caminar de Rigoberta Menchú Tum en el Tiempo", publicado en diciembre de 2014 y la segunda edición en diciembre de 2015.
La Fundación Rigoberta Menchú Tum realizará más de 30 actividades, entre charlas, talleres y conversatorios. La agenda contará con invitados nacionales e internacionales como Rubén Ruiz Guerra, Eduardo Matos Moctezuma y Alberto Carrera Portugal.
Agenda conmemorativa por los 30 años de los Acuerdos de Paz
Con motivo de la conmemoración de los 30 años de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, Filgua presentará una serie de actividades, entre las que destacan:
- Conversatorios, charlas y exposiciones
- Homenajes por los 30 años y encuentros entre protagonistas
- Charla sobre la obra de Roberto Obregón y Otto René Castillo
- Agenda sobre el papel de las mujeres en los acuerdos de paz
- Charlas sobre la democracia y los acuerdos de paz
Encuentros y actividades especiales
Además de su programación literaria y cultural, la feria será sede de encuentros especializados que reunirán a escritores, ilustradores, investigadores, bibliotecarios, editores y promotores de lectura de distintos países.
Para los niños se contará con aproximadamente 150 actividades entre cuentacuentos, talleres, conversatorios, charlas educativas, encuentros formativos, tardes temáticas y actividades de acercamiento a los idiomas kaqchikel, k'iche' y alemán.
La programación también incluirá conciertos en vivo de artistas y agrupaciones como: Atitlán Cumbia Band, Ch'umilkaj Curruchiche, Salto del Tigre, Los Bichos, One Man Band, Marimba Femenina de Conciertos y Marimba de Concierto de Bellas Artes.
En esta edición también se incluyeron las diversas noches temáticas y actividades especiales para públicos de todas las edades, entre ellas:
- 8 de julio, Noche de las estrellas
- 9 de julio, Noche galáctica
- 10 de julio, Noche del terror
- 12 y 19 de julio, tardes familiares
- 13 de julio, Tarde olímpica, deportes y Mundial
- 16 de julio, jornada de Magia
- 17 de julio, venta nocturna y pijamada de cuentos
Adicionalmente, a los estudiantes de escuelas públicas que visiten Filgua y las ferias Libro al viento, se les obsequiará un ejemplar del libro «Algo crece» de Julio Serrano Echeverría. Se ha hecho una impresión de 30 mil libros en español y en siete idiomas mayas; kaqchikel, k'iche', ch'orti', mam, qanjob'al, q'ecqchi', poqomchi'.
Entradas, acceso y horario
El ingreso será gratuito para niños menores de 12 años, estudiantes con carné y adultos mayores. La entrada general tendrá un costo de Q 5 y también podrá adquirirse en línea a través de E-ticket. La feria abrirá sus puertas de 9:00 a 21:00 horas. El viernes 17 de julio, durante la Noche de los Libros, el horario se extenderá hasta la medianoche.