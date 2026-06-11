García Luna se reúne con delegados de Homeland Security Investigations

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El fiscal general sostuvo un acercamiento con delegados de Homeland Security Investigacions

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El fiscal general Gabriel García Luna se reunió con delegados de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations), del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), con el objetivo de fortalecer la cooperación transnacional en el combate al tráfico de personas, las estructuras criminales y otros delitos vinculados al crimen organizado.

Según el Ministerio Público (MP), durante el encuentro, "se destacó la importancia de mantener acciones coordinadas para fortalecer las investigaciones, optimizar los mecanismos de control y garantizar procesos transparentes, eficientes y apegados a la ley".

En dicha actividad, Ricardo Mayoral, director asistente de Operaciones Internacionales de Homeland Security Investigations, entregó un reconocimiento al fiscal general guatemalteco.

1/4 Fiscal General recibe reconocimiento de Homeland Security Investigations por fortalecimiento de cooperación internacional @TheJusticeDept @StateINL @usembassyguate pic.twitter.com/EgTABkkXl1 — MP de Guatemala (@MPguatemala) June 11, 2026

El pasado miércoles 10 de junio, el Departamento de Justicia de EE.UU. recibió a García Luna y al Ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, como parte de las actividades para fortalecer la cooperación entre ambos países con el objetivo de desmantelar redes de tráfico de personas, combatir cárteles y llevar a los criminales ante la justicia.