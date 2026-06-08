Arévalo felicita al fiscal general luego de revelar salario de Consuelo Porras

-

Durante marzo último, la exjefa del ente investigador recibió más de Q 132,000, un equivalente a más de 36 salarios mínimos para el sector de exportadora y maquila.

OTRAS NOTAS: García Luna revela el salario de Consuelo Porras y el de sus allegados

El presidente Bernardo Arévalo felicitó al fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP) Gabriel Estuardo García Luna, por la política de transparencia que impulsa en la institución.

La acción del mandatario se da luego de que García Luna hicieran públicos los salarios y prestaciones que percibieron altos funcionarios del MP durante la administración de la exfiscal general Consuelo Porras.

Durante la conferencia de prensa La Ronda, el gobernante fue consultado sobre su opinión por los ingresos que recibía Porras mientras estuvo al frente del ente investigador.

En respuesta, destacó que la divulgación de esta información refleja un cambio en la forma en que se administra el MP.

"Tal vez lo primero es felicitar al fiscal general y felicitarnos como pueblo que tenemos un fiscal general que está actuando con transparencia", declaró el jefe del Organismo Legislativo.

Según los registros oficiales Porras recibió más de Q 132,000 en marzo pasado. (Foto: Archivo / Soy502)

Destacó que "antes era a piedra y lodo lo que sucedía dentro" del MP y que lo que hizo el fiscal es "parte de una política de transparencia".

Las declaraciones del gobernante surgen luego de que, en sus primeros 18 días al frente del Ministerio Público, García Luna ordenara publicar los salarios que percibieron algunos funcionarios de alto nivel durante la gestión de Consuelo Porras.

La información, dada a conocer el pasado 4 de junio, corresponde a los ingresos reportados durante marzo y detalla los montos recibidos por concepto de salario, bonos y gastos de representación.

Según los datos divulgados, Porras percibió un total de Q 132,240.30 durante ese mes.

El desglose presentado por las nuevas autoridades del MP indica que la exfiscal general recibió Q 53,144.15 de salario base, Q 375 de bono profesional, Q250 del bono 371.

Asimismo, Porras también recibió Q 7,476 por bono de antigüedad, Q 10,000 en gastos de representación y se sumó un bono extraordinario de marzo por Q 60,995.15.

La información revelada también muestra que los gastos de representación y otros beneficios representaban una parte significativa de los ingresos de los exfuncionarios incluidos en el reporte.

De acuerdo con los datos publicados, un bono denominado de representación constituyó el 47.6 % de los Q 199,283.50 percibidos por algunos de los exfuncionarios señalados en el informe.

La divulgación de estos datos forma parte de las primeras medidas impulsadas por García Luna desde que asumió la dirección del Ministerio Público para el período 2026-2030.