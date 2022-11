"Me fui sin despedirme": hombre abandona a su cita en restaurante por insólita razón

Un modelo francés abandonó a su primera cita en pleno restaurante, contó sus motivos en Tik tok y desató un sinfín de reacciones.

Un modelo de nacionalidad francesa desató un debate en redes sociales luego de contar su experiencia durante una primera cita que tuvo y que no terminó bien.

Se trata de Renan Pacheco, quien relató cómo fue el momento desde que llegó al restaurante donde quedaron para almorzar, hasta el motivo por el que salió huyendo del lugar.

Comenzó porque al joven no le pareció el nombre de la chica, y tampoco le convenció que evitara consumir ciertos productos.

"Llego al restaurante y se llama Kimberly, no es mi nombre favorito pero está bien, es bonita así que nos sentamos, tomamos el menú, me mira a los ojos y me dice que no come gluten", dijo el hombre.

Para él, dicha afirmación fue un completo atentado contra sus gustos ya que la mayoría de platillos que son de su agrado, tienen gluten.

Se fue del lugar

Pero esto no acabó ahí, ya que la mujer también le expresó que no tomaba alcohol, algo que indignó al modelo.

"¿Cómo que no tomas alcohol en tu vida, Kimberly? El alcohol es alegría. Lo siento si me fui del restaurante, pero no puedo tener una relación con alguien que no toma vino y no toma alcohol", finalizó.

Como era de esperarse, sus palabras desataron una serie de reacciones. La mayoría defendiendo a la mujer, y pidiendo al joven que respetara los gustos ajenos.

Pacheco compartió su anécdota en un video de Tik tok que ya cuenta con más de 19 millones de visualizaciones, y miles de comentarios de todo tipo.