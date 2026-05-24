¡Fuerte impacto! Conductores chocan y uno huye del lugar (video)

Dos personas salieron expulsadas tras el impacto.
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En la tarde del sábado 23 de mayo, en la Aldea San Lorenzo, Huehuetenango, se registró un accidente entre dos conductores que circulaban sobre la ruta.
En las imágenes se observa cuando un motorista se cruza impulsivamente la calle, sin percatarse de que un picop se acercaba.
Los transportes colisionaron y los dos hombres a bordo de la moto salieron expulsados mientras que el transporte quedó sobre el asfalto.
El picop retrocedió y continuó su marcha a máxima velocidad, dejando a los afectados en el lugar del hecho.
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