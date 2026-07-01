Fundación Bi beneficia a 600 familias en Camotán

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Fundación Bi llevó el programa HogaRES Saludables a Camotán, Chiquimula, donde entregó 600 pisos de concreto y un filtro para agua purificada a igual número de familias.

La iniciativa busca contribuir a mejorar las condiciones de las viviendas y reducir riesgos para la salud asociados a los pisos de tierra y al acceso limitado a agua para consumo.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Camotán fue seleccionado para la implementación del programa debido a que siete de cada diez viviendas cuentan con piso de tierra, una proporción que triplica el promedio registrado en el departamento de Chiquimula.

Además de la intervención en las viviendas, HogaRES Saludables incorpora un componente de educación financiera para las familias beneficiadas. A través de este proceso se promueve la planificación de las finanzas del hogar, la toma de decisiones informadas sobre el uso del dinero y la preparación para enfrentar gastos imprevistos, con el objetivo de fortalecer su bienestar económico.

Para el desarrollo del programa, Fundación Bi trabaja junto a las municipalidades y varias entidades para llevar a cabo la obra.

“Este programa es el ejemplo de que una colaboración en conjunto y organizada da mejores resultados que los esfuerzos individuales, en donde entidades públicas y privadas se coordinan para que HogaRES tenga mayor impacto y alcance. ” María José Paiz , gerente de Fundación Bi.

Más de 9 mil personas beneficiadas

Entre 2024 y 2026, HogaRES Saludables ha ampliado su cobertura en distintos departamentos del país. Durante ese período se han construido 1,563 pisos de concreto y entregado la misma cantidad de filtros para agua.

Los resultados del programa incluyen más de 9,378 personas beneficiadas y atención en más de 60 comunidades ubicadas en Chiquimula, Alta Verapaz, Izabal, Sacatepéquez, Quetzaltenango y Quiché.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Como parte de la continuidad del proyecto, Fundación Bi indicó que mantiene la meta de construir 1,000 pisos de concreto por año para ampliar el alcance del programa en otras comunidades del país.