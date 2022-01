Galán de telenovelas tuvo que pedir limosna al quedarse sin trabajo

El actor José Ron confesó que tuvo que pedir limosna para sobrevivir al quedarse sin trabajo.

El galán de telenovelas como "La desalmada", "Enamorándome de Ramón" y "Te doy la vida" de Televisa contó que al inicio de su carrera llegó a un punto en el que no tenía ni para comer ni para transportarse, por ello tuvo que pedir dinero en las calles.

“Una vez fui a la central para regresarme a Guadalajara, no tenía dinero para regresarme, tenía que conseguir dinero porque no había forma de que me ayudaran, empecé a pedir dinero en la calle, en la central y no completaba”, declaró acerca de esta experiencia.

Ron logró un rotundo éxito convirtiéndose en uno de los más cotizados, logró 17 años de carrera en Televisa San Ángel pero perdió su exclusividad en el año 2020.

"No, por supuesto que no (tengo exclusividad con Televisa). Desde el año pasado no soy exclusivo, puedo hacer lo que yo quiera", expresó.

A finales del 2021 se anunció que tiene un proyecto donde será protagónico en un nueva plataforma de streaming de Televisa y Univisión.

