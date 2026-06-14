Gaspi y Luca mueren en accidente de helicóptero en Brasil

El youtuber "Gaspi" y Lucas Vignale, director de videos de Bizarrap, fallecieron junto a Oliver Tree en accidente aéreo en Brasil.
EN CONTEXTO: VIDEO: así ocurrió el impactante accidente donde falleció Oliver Tree
Según las autoridades brasileñas el influencer argentino Gaspar Prim Díaz y el productor de videoclips Lucas Vignale aparece en la lista de las víctimas al cantante estadounidense.
Gaspi de 23 años, originario de Buenos Aires, contaba con más de 2,8 millones de seguidores y era conocido por sus polémicos videos, iniciaba sus post con su característico saludo: "Buenas".
Vignale también de Buenos Aires con 28 años era cineasta y productor audiovisual, participó junto a Gaspi de la previa de la pelea que protagonizó en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.
Se dedicó a la producción independiente trabajando con Bizarrap, JBalvin, Duki, Wos, Trueno y Nicki Nicole.
Participó en la película "El Ángel de la Muerte" (el filme que retrata la vida del asesino Carlos Robledo Puch), en la dirección y creación del cortometraje "La Pasión" e hizo su primer largometraje titulado "El Tren Fluvial", aclamado en la sección Perspectives del "Festival de Berlín 2026".
Lucas posteó que se encontraban en Brasil con un video en el Cristo Redentor.