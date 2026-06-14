VIDEO: así ocurrió el impactante accidente donde falleció Oliver Tree

El cantante estadounidense Oliver Tree falleció en Brasil, en un trágico accidente aéreo en el que chocaron dos helicópteros, en redes sociales captaron el momento en el que ocurrió el hecho.
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Seis personas murieron en el fatal evento, entre ellas el también influencer conocido en el mundo por su canción viral en TikTok "Life Goes".
Varios transeúntes captaron el momento en el que dos helicópteros chocaron, uno de ellos cayó en una concesionaria de autos eléctricos y explotó provocando una nube de humo, el otro cayó sin provocar incendio.
Otra de las víctimas fue el Youtuber argentino "Gaspi" de 23 años, quien realizaba entrevistas en la calle y hacía bromas extrañas.
Estos fueron los últimos momentos: