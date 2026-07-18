Mundial 2026
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Ghetto Kids comparten con Shakira previo a la final del Mundial

  • Por Selene Mejía
17 de julio de 2026, 19:23
Miembros de Ghetto Kids fueron vistos en el Times Square. (Foto: Shakira)

Miembros de Ghetto Kids fueron vistos en el Times Square. (Foto: Shakira)

"Guetto Kids", los niños virales por hacer la coreografía de 'Dai Dai' a Shakira, ya están en Nueva York, listos para la final, incluso participaron en la 'Caminata de la Loba', en su concierto en New Jersey.

OTRAS NOTICIAS: Esta será la duración del medio tiempo del Mundial FIFA 2026

Shakira y los pequeños se presentaron el 14 de julio en el Prudential Center de Newark de Nueva Jersey, a propósito de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran Wold Tour'.

La colombiana invitó a los Ghetto Kids de Uganda a unirse a la famosa entrada que ya la caracteriza en todos los países.

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RECUERDA:¡De Uganda para el mundo! Shakira invita a niños de Ghetto Kids a final del Mundial

Previo a esto fue vista en las calles de Nueva York con sus hjios y con los pequeños integrantes del grupo coreográfico. 

En otro video publicado por los chicos, aprovecharon el verano y las calles de Nueva York para mostrar su talento bailando. 

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El momento no pasó desapercibido y muchos celebran y se preparan para el medio tiempo de la final entre España y Argentina. 

MIRA: 

@ghettokids_tfug256 POV; Doing the She Wolf Walk to Stage with @Shakira last Night At her Show in New Jersey! Lets Go! - #inspireghettokids #ghettokids #Shakira #WorldCup2026 #makinglifebetterthroughdance ♬ Dai Dai - Shakira & Burna Boy

@ghettokids_tfug256 We are Ready! Are you ready too? - Drop your Country flags in the Comments #inspireghettokids #Ghettokids #WorldCup2026 #MakingLifeBetterthroughDance ♬ Dai Dai - Shakira & Burna Boy

@ghettokids_tfug256 NYC, We Are Ready Hello Uganda and Africa This one is for you! Lets go - Thank you @Shakira @FIFA World Cup @Burna Boy #inspireghettokids #ghettokids #WorldCup2026 #makinglifebetterthroughdance ♬ Dai Dai - Shakira & Burna Boy

@shakira

En el 11 contra 11 cada cual en su papel, aquí no se juzga nadie cuando se deja la piel.

♬ original sound - Shakira

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