Ghetto Kids comparten con Shakira previo a la final del Mundial

"Guetto Kids", los niños virales por hacer la coreografía de 'Dai Dai' a Shakira, ya están en Nueva York, listos para la final, incluso participaron en la 'Caminata de la Loba', en su concierto en New Jersey.
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Shakira y los pequeños se presentaron el 14 de julio en el Prudential Center de Newark de Nueva Jersey, a propósito de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran Wold Tour'.
La colombiana invitó a los Ghetto Kids de Uganda a unirse a la famosa entrada que ya la caracteriza en todos los países.
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Previo a esto fue vista en las calles de Nueva York con sus hjios y con los pequeños integrantes del grupo coreográfico.
En otro video publicado por los chicos, aprovecharon el verano y las calles de Nueva York para mostrar su talento bailando.
El momento no pasó desapercibido y muchos celebran y se preparan para el medio tiempo de la final entre España y Argentina.
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