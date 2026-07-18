Ghetto Kids comparten con Shakira previo a la final del Mundial

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"Guetto Kids", los niños virales por hacer la coreografía de 'Dai Dai' a Shakira, ya están en Nueva York, listos para la final, incluso participaron en la 'Caminata de la Loba', en su concierto en New Jersey.

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Shakira y los pequeños se presentaron el 14 de julio en el Prudential Center de Newark de Nueva Jersey, a propósito de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran Wold Tour'.

La colombiana invitó a los Ghetto Kids de Uganda a unirse a la famosa entrada que ya la caracteriza en todos los países.

Previo a esto fue vista en las calles de Nueva York con sus hjios y con los pequeños integrantes del grupo coreográfico.

En otro video publicado por los chicos, aprovecharon el verano y las calles de Nueva York para mostrar su talento bailando.

El momento no pasó desapercibido y muchos celebran y se preparan para el medio tiempo de la final entre España y Argentina.

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#ghettokids #Shakira #WorldCup2026 #makinglifebetterthroughdance ♬ Dai Dai - Shakira & Burna Boy @ghettokids_tfug256 POV; Doing the She Wolf Walk to Stage with @Shakira last Night At her Show in New Jersey! Lets Go! - #inspireghettokids

#Ghettokids #WorldCup2026 #MakingLifeBetterthroughDance ♬ Dai Dai - Shakira & Burna Boy @ghettokids_tfug256 We are Ready! Are you ready too? - Drop your Country flags in the Comments #inspireghettokids

#ghettokids #WorldCup2026 #makinglifebetterthroughdance ♬ Dai Dai - Shakira & Burna Boy @ghettokids_tfug256 NYC, We Are Ready Hello Uganda and Africa This one is for you! Lets go - Thank you @Shakira @FIFA World Cup @Burna Boy #inspireghettokids

@shakira En el 11 contra 11 cada cual en su papel, aquí no se juzga nadie cuando se deja la piel. ♬ original sound - Shakira