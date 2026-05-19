¡De Uganda para el mundo! Shakira invita a niños de Ghetto Kids a final del Mundial

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Shakira invitó a los niños de la Fundación Ghetto Kids a acompañarla en el medio tiempo de la final del Mundial FIFA 2026, luego de ver un baile que realizaron tras el lanzamiento de la canción "Dai Dai".

Los pequeños que forman parte de "Ghetto Kids Foundation" en Uganda, compartirán escenario en el show preparado para cerrar la gran fiesta deportiva.

Todo comenzó con un clip que los niños publicaron mostrando las banderas de México, Estados Unidos y Canadá, sedes de este año, arrancando con un pegajoso baile.

"Diferentes banderas, una pasión, Copa del Mundo 2026 cargando", escribieron en el post.

"¡Me muero! ¿Por qué son tan lindos? ¡Necesito bailarines como ellos! Chicos, ¿quieren venir a bailar conmigo para la Final?", contestó Shakira en una de sus historias respondiendo a la publicación original.

Foto: Instagram.

De inmediato se hizo viral y los niños con alegría le contestaron a la estrella con agradecimiento:

"¡Hola @shakira! ¡Sí, queremos actuar contigo! ¡Sería un sueño hecho realidad para nosotros, para Uganda y para África!".

En otro video la colombiana confirmó la invitación a Ghetto Kids e impulsó a otras organizaciones a enviarle videos para reunir a más jóvenes a que participen.

"He estado viendo creaciones increíbles para 'Dai Dai', la canción oficial de la Copa del Mundo y voy a necesitar bailarines para el espectáculo de medio tiempo en la Final, quiero que ese momento sea especial para todos nosotros, que sea inolvidable, por eso decidí invitar a tantos de ustedes como pueda a bailar conmigo".

"Ya he invitado a los Ghetto Kids de Uganda, pero realmente me gustaría ver todas sus creaciones y videos así que sigan enviándolos porque voy a estar mirando", indicó compartiendo el trabajo de otros grupos de niños.

Guetto Kids

Se trata de una cuenta en redes sociales de Ghetto que publica videos de los niños realizando coreografías de distintos temas musicales de todo tipo de ritmos y regiones.

Originarios del barrio de Katwe en Kampala (Uganda), fue creado en 2014 por David Kavuma como un proyecto social que utiliza la música y el baile para ofrecer oportunidades a niños de educación primaria en situación de vulnerabilidad.

'Dai Dai' es la canción interpretada por Shakira junto al artista nigeriano Burna Boy y coescrita con el británico Ed Sheeran.

Shakira será una de las artistas principales del primer espectáculo de medio tiempo de la historia del torneo junto a Madonna y el grupo surcoreano BTS.

MIRA:

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#ghettokids #shakira #DaiDai #makinglifebetterthroughdance ♬ Dai Dai - Shakira & Burna Boy @ghettokids_tfug256 Hey @Shakira Yes we Want to Perform with You! ❤️⚽️ This would Be a Dream Come true for us and for Uganda and Africa! - #inspireghettokids