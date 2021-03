La división entre el presidente Alejandro Giammattei y el vicepresidente Guillermo Castillo fue evidente este miércoles 9 de marzo durante la designación de los representantes del Ejecutivo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) ya que ambos sostuvieron una discusión en la que hubo señalamientos de opacidad e ignorancia.

Durante la discusión, el vicepresidente Castillo consideró que la elección se realizó con opacidad y aseguró que la convocatoria fue mal hecha.

"Me parece poco transparente que no llena los requisitos ni legitima una elección tan seria como le corresponde al Consejo de Ministros", dijo el vicepresidente.

Mientras que el presidente Giammattei respondió: "Me parece extraña la opinión viniendo de un abogado que tiene que conocer la Constitución".

Leyla Lemus

El mandatario, en Consejo de Ministros, designó a Leyla Lemus como magistrada titular a la CC y a Juan José Samayoa Villatoro como magistrado suplente.

Para Castillo, la convocatoria del Consejo de Ministros fue "mal hecha" y aseguró que su voto es disidente y que no firmaría el Acuerdo Gubernativo hasta mañana jueves cuando pueda adjuntar su razonamiento.

Al respecto, Giammattei aseguró: "Me permito recordarle que es usted abogado, fue magistrado y el desconocimiento de la ley, la ignorancia, no lo exime de tener que conocerlo. La convocatoria no es del 5 de marzo, viene del mes de enero, donde se cumplió con los plazos de la Constitución".

De inmediato, salieron a la defensa de lo actuado los ministros de Energía y Minas, Alberto Pimentel; el de Trabajo, Rafael Rodríguez, y el de Finanzas, Álvaro González.

Sin embargo, Castillo indicó que lo prudente es establecer que se publique su voto razonado. Giammattei dijo que no se trata de voto razonado, sino que es adverso y lo envió con los abogados del Ejecutivo.

